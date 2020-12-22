«Каждый сходит с ума»: Водянова в кремовой шубе повеселилась в горном парке с детьми

Наталья Водянова является не только моделью, но и многодетной мамой. Однако в свои 38 лет обладает стройной фигурой, хоть и родила пятерых наследников. Примечательно, что за время карантина она сблизилась с детьми еще больше. Модель готовила вместе с ними и проводила вечера за музицированием. А в декабре девушка устроила им русские каникулы. Они побывали в Москве, Мурманске и на острове Кижи.

22 декабря свой день рождения отметил ее старший сын Лукас от первого мужа аристократа Джастина Портмана. Парню исполнилось 19 лет, чему с трудом поверила даже сама Водянова. Обычно они празднуют такие события дома или в ресторане, но на этот раз модель привела именинника, а также его брата Виктора и сестру Неву в горный парк Рускеала в Карелии. Наталья стала громко смеяться, когда среди сугробов обнаружила кафе с названием «Лето».

«Каждый сходит с ума по своему», — отметила она.

Девушка была без макияжа, но в кремовой шубе и яркой шапке. Она осмотрела с наследниками склоны, а потом стала резвиться с ними в снегу. Сыновья модели стали кидаться снежками, а Нева нашла себе идола — местного кота. Водянова осталась в восторге от такого активного отдыха, как и именинник. К слову, теплые слова адресовал ему в этот день отчим Антуан Арно. Французский бизнесмен отметил, что Лукас отличный и очень веселый парень.

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