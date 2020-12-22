«Моя маленькая звездочка»: Навка запечатлела дочку с золотым кубком в руках у новогодней елки

Шестилетняя Надежда одержала победу на очередных соревнования. Теперь она начнет готовиться к участию в маминых ледовых шоу.

Татьяна Навка не скрывает, что в последнее время много работает. Она появляется на съемках проекта «Ледниковый период», где в этом сезоне выступает в качестве судьи. Также в декабре спортсменка начала готовиться к ледовым шоу, которые каждый год создает, чтобы порадовать публику в новогодние праздники. На этот раз она снова привлекла к участию к постановкам мужа Анастасии Заворотнюк — Петра Чернышева.

Также в спектаклях на льду участвует дочка Навки Надежда. Девочка с малых лет катается на коньках и уже завоевала немало наград. 22 декабря она принесла домой очередную золотую медаль и кубок. Мама поздравила ее с победой. Спортсменка сняла наследницу возле нарядной елки дома. Девочка красовалась в черном платье с юбкой-солнце.

«Я получила первое место!» — заявила Надя. «Ты большая молодец! Ты довольна? Как ты каталась?» — уточнила мама. «Очень хорошо, я старалась. Тренер хвалила. Я волновалась. Это мои последние соревнования в этом году», — поделилась малышка.

«Моя маленькая звездочка с успехом участвует в соревнованиях!!! Клубном турнире Академии Снежком в разряде „Юный фигурист“ Надюша заняла 1 место!», — пояснила Навка. «Но, это не означает, что Надя занимает только призовые места, например, на прошлой неделе на соревнованиях Надюша заняла 4 место. А тот факт, что сегодня первое, говорит о ее характере, трудолюбии и способностях!» — добавила она.

Также фигуристка призналась, что елку им нарядили декораторы. Она рассказала, что теперь наследница будет с ней готовится к ледовым шоу, которые в этом году пройдут не только в Москве, но и в Сочи. «Браво! Вашей звездочке!!! Хорошенькая!!! На маму похожа», «С такой мамочкой нельзя быть не чемпионкой», «Трудолюбивый ребенок», — прокомментировали пост подписчики.

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