«Как мы изменились»: Водянова в песочном тренче сделала фото со своим повзрослевшим сыном

Модель поделилась архивными кадрами в честь дня рождения наследника от первого брака. Она сама удивилась тому, какими они оба были раньше.

Наталья Водянова является супермоделью. При этом она мама пятерых детей. У нее есть сыновья Максим и Роман, которых она подарила нынешнему мужу Антуану Арно. А также от британского аристократа Джастина Портамана у нее есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Обычно девушка много работает, что выходные всегда посвящает семье. В этом году ей удалось провести с ними отпуск в Сен-Тропе, а недавно старших детей модель привезла в Россию.

больше по теме Водянова в длинной дубленке Сергеенко и с муфтой Louis Vuitton показала детям остров Кижи Модель облетела на вертолете остров в Карелии, а также осмотрела церкви и старинные дома с наследниками.

Водянова устроила им русские каникулы. Они побывали в Москве и Мурманске, а недавно осмотрели остров Чижи в Карелии. 22 декабря модель не забыла поздравить старшего сына с днем рождения. Лукас очень близок с мамой, не раз участвовал с ней в фотосессиях и много ей помогает. Фешн-эксперты пророчат парню модельное будущее, так как его рост 187 см. Наталья поделилась снимками — на одном она запечатлелась с именинником в тренче песочного цвета, а другой кадр был сделан не менее 15 лет назад. тогда Лукас был еще маленьким.

«С днем рождения, мой кот Лукас, которому сегодня исполняется 19 лет. Проведите пальцем, чтобы увидеть, как мы изменились. Словами не могут выразить, как я горжусь тобой и как благодарна тебе за то, что ты есть в моей жизни. Ты всего лишь молодой человек, но я уже могу опереться на тебя и рассчитывать на твою поддержку, и я знаю, что другие люди вокруг тебя чувствуют то же самое. Тебе удается заставить нас всех чувствовать себя особенными и любимыми спасибо тебе за то что ты есть», — написала звезда.

К слову, Лукас свой день рождения пока не отметил. Он оказался в аэропорту в такой знаменательный день. Возможно Наталья с отпрысками продолжат свое путешествие, или они возвратятся домой в Париж.

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