«Никогда не потребуются тесты ДНК»: Тимати запечатлелся с дочкой Шишковой и сыном Решетовой

Симона Юнусова сфотографировала своего сына с детьми. Она заметили, что малыши похожи на отца.

Тимати в этом году снова стал холостяком. Почти после шести лет отношений рэпер расстался с Анастасией Решетовой. И хоть осталось тайной, состояли они в браке или нет, многие девушку воспринимали как жену артиста. Год назад она подарила ему сына Ратмира. Однако появление ребенка не только их не сплотило, но в итоге привело к распаду семьи. Еще во время карантина модель жаловалась, что ей очень сложно справляться с малышом, поэтому раз в месяц они уединялись вдвоем за городом, снимая дом.

А теперь Тимати участвует в съемках шоу «Холостяк», которые проходят в Дубае. Решетова тем временем заботится о наследнике и снимается в проекте «Ты топ-модель» в роли ведущей. От прошлых отношений у рэпера с Аленой Шишковой есть дочка Алиса. Девочка много времени проводит с бабушкой Симоной Юнусовой. Накануне она поделилась кадрами, на которых Тимати запечатлен с сыном и наследницей.

Тимати выглядел очень загорелым, поэтому поклонники решили, что он вернулся домой и сразу провел выходной с детьми. Он обнял малышей. К слову, Алиса любит брата и обожает проводить с ним время.

«Вот где никогда не потребуются тесты ДНК!» — заявила Симона.

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