«Маленькая принцесса»: Анна Кастерова поздравила с днем рождения подругу четырехлетнего сына

Телеведущая Анна Кастерова в Instagram поздравила с днем рождения «невесту» своего четырехлетнего сына. Это дочь друга семьи Максима Иванова. Кастерова поделилась фотографией, на которой девочка запечатлена с ее сыном от хоккеиста Евгения Малкина Никитой.

«С днем рождения, маленькая принцесса», — подписала она красивый кадр.

«Какие прекрасные детки. Сын ваш очень похож на папу», «Какие они очаровательные. Прекрасная пара будет в будущем», «Золотые детки. Благословит вас Господь и ваших наследников», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Кастерова вместе с мужем хоккеистом из команды «Питтсбург Пингвинз» и сыном уже несколько лет живет в Америке. При этом в межсезонье они часто приезжают в родную страну, где навещают близких. Не забывает Малкин и о своей родине — Магнитогорске в Челябинской области. Именно здесь он много лет назад делал первые шаги к всемирной славе.

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