Зимняя романтика: Бузова в дутом пуховике сходила с Давой на утреннее свидание

Ольга Бузова в последнее время едва находит время на отдых. Девушка осенью стала участвовать в шоу «Ледниковый период». Она тренировалась и днем и ночью, чтобы впечатлить судей. В итоге телеведущая дошла до полуфинала. С наступлением декабря в ее графике оказались не только съемки проекта «Дома-2», который в 2021 году уже не выйдет в эфир ТНТ, она также участвует в новогодних концертах и передачах.

Так, на днях Ольга повидалась с Филиппом Киркоровым и Ани Лорак. Они пересеклись на съемках новогоднего проекта. Также девушка сняла новый клип с возлюбленным Давидом Манукяном, а накануне увиделась со своей мамой. 22 декабря телеведущая начала свой день со свидания. Она отправилась с избранником завтракать в один из ресторанов быстрого питания. За время участия в ледовом шоу девушка сильно похудела, поэтому блогер старается теперь откормить возлюбленную.

«Мы завтракаем вместе», — похвасталась телеведущая. «Это все не просто так! Кое-что будет скоро», — отметила она.

Ольга предстала в черном дутом пуховике. Она собрала локоны в хвост и сделала неброский макияж. Девушка позировала в обнимку с Давой и наслаждалась едой.

«Мама говорила, что ребята почему вы ходите только в «Чайку». Я не думаю, что она имела в виду «Макдональдс», конечно», — сказала звезда. «А это тоже ресторан! Я тебя в ресторан привел», — отметил ее бойфренд.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что телеведущая похорошела за последнее время. Бузова уже больше года встречается с Давой. Фанаты мечтают, что они сыграют свадьбу в скором времени.

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