«Какие у него невероятно голубые глаза»: Бортич показала подросшего сына от бизнесмена

Актриса Александра Бортич в Instagram показала своего сына Сашу, которого родила от бизнесмена Евгения Савельева. Надо отметить, что малыш заметно подрос за последнее время. У него яркие голубые глаза, как и у его матери.

«Полгода? Вы шутите. Шок-контент», — подписала кадр Александра Бортич.

«Какие у него невероятно голубые глаза, как и у его матери», «Мамина копия. Сынок просто красавчик», «Поздравляем вас с таким прекрасным сыном. Даже не верится, что ему уже полгода. Вроде совсем недавно появился на свет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Евгений Савельев — сын одного из богатейших людей Среднего Урала предпринимателя Валерия Савельева. Кстати, для Александры Бортич брак с сыном олигарха уже не первый. Ранее она была замужем за рэп-исполнителем Вячеславом Воронцовым. В 2018 году их союз распался.

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