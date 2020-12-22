«Можете рефлексировать до талого»: Нагиев положил руку на голову Горбань и нежно прижал к себе

Актриса Мария Горбань, которую еще называют «экранной женой Дмитрия Нагиева», опубликовала в Instagram несколько совместных снимков со звездой. На фотографиях Нагиев нежно прижимает к себе Горбань, положив ей руку на голову. При этом у него крайне серьезный вид.

«Им плевать, что сейчас на порносайтах резко упадет статистика просмотров. А теперь, можете рефлексировать до талого». Мария Горбань

«Вы очень хорошо смотритесь вместе», «Нагиев просто красава. Да и Маша отлично смотрится рядом с ним», «Просто красавчики. Когда свадьба?» — стали подшучивать над звездами подписчики.

Напомним, что Дмитрий Нагиев и Мария Горбань вместе сыграли в сериале «Кухня». По сюжету, в картине именно актриса была «экранной женой» Нагиева. Позже поклонники стали приписывать им роман. Хотя, конечно, это не так. Они всего лишь хорошие друзья, которые весело проводят время вместе.

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