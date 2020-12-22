«Есть сходство со знаменитым дедушкой?»: Татьяна Васильева запечатлелась с красавчиками-внуками

На фанатской страничке в Instagram звезд сериала «Сваты» появилась красивая фотография, на которой запечатлена известная актриса Татьяна Васильева со своими внуками Иваном и Григорием. Они родились в первом браке ее сына Филиппа с актрисой Анастасией Бегуновой. Дедом ребят является звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев, первый муж Татьяны Васильевой.

«Татьяна Васильева с внуками. У малышей есть сходство с их знаменитым дедушкой, согласны?» — задали вопрос фанаты.

«Хорошенькие мальчуганы», «Бабушка у ребят настоящая красавица и стройняшка», «Один внук похож на дедушку, а вот второй на бабушку», «Мальчики чудесные», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что брак Анатолия и Татьяны Васильевой продлился десять лет. Вместе они были с 1973 по 1983 год. В 1978 году на свет появился их общий сын Филипп. Позже Татьяна Васильева вышла замуж за актера Георгия Мартиросяна. В 1986 году от него она родила дочь Елизавету. Не так давно Васильева признавалась, что пожалела о браке с Мартиросяном. Она не любит вспоминать их совместную жизнь.

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