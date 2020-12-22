«Праздник к нам приходит»: Майков похвастался «королевой елок», которую установил у себя дома

Актер, как и вся страна, готовится к встрече Нового года.

Актер Павел Майков в Instagram похвастался невероятно красивой елочкой, которая теперь стоит у него дома. «Новогодняя красавица» уже украшена гирляндами. Рядом с елкой можно увидеть домашнего любимца Павла Майкова – кота.

«Праздник к нам приходит. Нам привезли королеву елок! Большая! Живая! Пахнет! Такая большая, что поедем теперь за гирляндами, а то не хватило». Павел Майков

«Чудесная елочка. С наступающим вам праздником», «Прелесть какая. А где сам красавчик потерялся?» «Паша, елочка невероятно хороша собой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Павел Майков получил общероссийскую известность после роли криминального авторитета Виктора Пчелкина в боевике «Бригада». После выхода на экраны картины «Пчела» вмиг стал известен на всю страну. Отметим, что сестрой Павла Майкова является певица и актриса Анастасия Стоцкая. Актер был дважды женат. Первой его женой была актриса Екатерина Масловская, второй – актриса Мария Саффо.

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