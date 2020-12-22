«Что за женщина!»: дочь Сафонова позагорала в купальнике на яхте, прикрыв голову палантином

Дочь актера Кирилла Сафонова 26-летняя Анастасия в Instagram разместила красивый кадр. На фотографии она находится на яхте в купальнике. Девушка, судя по всему, решила позагорать. При этом голову она прикрыла палантином. На девушке также можно увидеть солнцезащитные очки.

«Что за женщина!» «Невероятная красотка», «Анастасия, вы просто неотразимы», «Очень красивый снимок», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Сафонова появилась на свет в 1994 году. Брак ее родителей продлился с 1991 по 2001 год. Известно, что Анастасия строит свою карьеру в США, но изредка наведывается в Россию, чтобы провести время со своим братиком Леоном.

Добавим, что сейчас Кирилл Сафонов счастлив в отношениях с бывшей звездой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Их общему сыну Леону полтора годика. Родители без ума от своего наследника.

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