Дочь Михаила Задорнова поделилась редкой архивной фотографией с родителями в ресторане

Дочь юмориста Михаила Задорнова Елена в Instagram разместила редкий снимок со своими родителями. На фотографии сатирик запечатлен со своей женой Еленой Бомбиной и дочкой. Они сидят в одном из ресторанов. Задорнов и его родные люди буквально светятся от счастья.

«Какие вы красивые. Как же хотелось бы видеть вас в полном составе и сегодня», «Красивая, талантливая, счастливая семья. Леночка, дай Бог вам с мамой, как можно больше счастливых моментов в жизни. А папа где-то рядом, любит вас и оберегает», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Бомбина была второй женой Михаила Задорнова. Они начали встречаться в 1984 году. Бомбина на протяжении долгих лет была администратором сатирика. Сейчас она проживает в столице Латвии Риге.

больше по теме Семейные забавы: дочь Задорнова обнародовала редкое видео с играющим на ковре сатириком Елена накануне дня памяти артиста посвятила отцу стихи.

Дочь Михаила Задорнова Елена, которая была названа в честь своей бабушки, в свое время закончила Российский университет театрального искусства. Последние годы она живет на Мальте, где окончила магистратуру по антропологии.

Смотрите также: