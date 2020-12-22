«Ноги от ушей»: постройневшая Тодоренко в лимонном купальнике обнажила рельефные бедра

Телеведущая проводит отпуск на Бали без мужа. Она не побоялась предстать без макияжа.

Регина Тодоренко в этом году решилась на новый шаг. Она приняла участие в шоу «Ледниковый период». Телеведущая несколько месяцев регулярно каталась на ледовой арене и смогла впечатлить судей. В итоге она дошла до полуфинала проекта. В декабре девушка решила устроить себе отпуск. Она улетела с сыном Михаилом на Бали. На этот раз звезда решила провести время без мужа Влада Топалова.

Теперь Регина набирается сил перед праздниками. Большую часть времени она проводит на пляже. Однако 21 декабря девушка решила вспомнить навык, которым уже овладела — катанием на доске для серфинга. Она облачилась в лимонный купальник с глубоким декольте и запечатлелась с доской и своим тренером. При этом телеведущая была без макияжа и с распущенными волосами. Мокрый купальник позволил ей обнажить рельефные бедра.

«Сегодня я поймала пол-волны, но уже и этому рада, тк не каталась больше года! Боюсь, что и навык катания на коньках очень быстро исчезнет из моей мышечной памяти», — призналась она.

Поклонники ранее заметили, что Тодоренко постройнела. Однако после родов она долго не могла прийти в форму. Одни восхитились красотой молодой мамы, а другие посчитали фото неудачным. «Ноги от ушей», «Стройняшка», «Такая счастливая», «Какая-то несуразная», «Ноги вроде худые, а талии нет», «От талии ни следа», «Регина смелая», «Такая хорошенькая без макияжа», «А где сын?» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: