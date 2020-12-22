«Ослепительная красота»: Пелагея в изумрудном костюме блеснула роскошной ложбинкой

Пелагея чаще всего на сцене предстает в пышных платьях в русско-народом стиле. Она исполняет романсы и этнические песни. Поклонники полюбили девушку, которая не раз становилась наставницей в шоу «Голос». В этом году она объявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным. Даже ради дочки Таисии они решили не сохранять брак. Певица в скором времени поделит имущество со спортсменов.

В этом году Пелагея часто участвует в разных съемках. На передачах она появляется в элегантных нарядах. Поклонники заметили, что артистка похорошела. Она не только похудела, но и посвежела. Недавно девушка снялась в КВН в качестве судьи. При этом она позировала в черном платье-жакете. А 21 декабря артистку запечатлели на новогодних съемках. Она появилась на публике в изумрудном костюме-тройке. Жакет подчеркнул ее пышную грудь и ложбинку.

Певице завили кудри и сделали макияж с алой помадой. Пелагея продемонстрировала белоснежную улыбку.

«Поля на съемке… В общем, смотрите 1 канал в новогодние праздники. Красота, как всегда, природная. Под чуткими талантливыми руками Алены Лапиной становится ослепительной», — гласит подпись под фото.

Поклонники были сражены красотой 34-летней знаменитости. Мужчины осыпали ее комплиментами. «Ой, красивая какая!», «Слишком шикарна», «Мамочки мои. Отвал всего», «Красавица и до безумия талантлива!», «Ослепительная красота», «Ох, что делается», «Пелагея после развода расцвела», — стали комментировать пост подписчики.

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