Ирина Пегова в лимонном пуховике прогулялась по заснеженному лесу в родной Выксе

Ирина Пегова никогда не боялась трудностей. Она не скрывает, что родилась в маленьком городе Выкса, а росла в деревне, но при этом девушка отучилась в Москве и стала актрисой. За ее спиной десятки работ в кино. Более того, она не боится пробовать себя в новых сферах. Она уже побеждала на танцевальном шоу, а в этом году артистка встала на коньки и смогла дойти до полуфинала «Ледникового периода».

Когда съемки проекта были завершены, Ирина съездила в Санкт-Петербург, где насладилась безлюдными музеями, а потом встретила племянника Павла из армии. Актриса вместе с родственниками и своей дочкой Татьяной на машине доехала до Выксы. Ранее она провела дома несколько недель на самоизоляции. Это было еще весной. Теперь артистка с радостью вернулась на родину, чтобы отдохнуть.

Для прогулки по заснеженному лесу Пегова облачилась в длинный пуховик с поясом лимонного цвета. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Звезда покружилась среди деревьев, показав не только улыбку, но и свой позитивный заряд энергии.

Поклонники были рады видеть актрису счастливой. При этом многие поразились тому, как она похудела. Пользователи Сети одарили ее комплиментами. «Ириша, такая классная», «Как постройнела», «Желтый вам идет», «Какое счастье на лице», «Крутая», «Дома всегда хорошо», — прокомментировали видео подписчики.

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