Снова обручена: певица Ариана Гранде похвасталась кольцом от своего бойфренда

27-летнюю американскую певицу Ариану Гранде снова позвали замуж. 20 декабря девушка выложила в Instagram фотографии с помолвочным кольцом и своим парнем Далтоном Гомесом. Известно, что молодой человек не рэпер и не музыкант — он работает риелтором. Раньше он был танцором и в этой тусовке познакомился с поп-звездой. Пара начала встречаться в начале 2020 года и провела карантин вместе, что поспособствовало их сближению.

«Навсегда и чуть больше», — романтично подписала снимки поп-звезда.

И далее в комментариях посыпались поздравления.

«Так рада за вас, ребята!» — написала жена Джастина Бибера Хейли, и практически такую же реакцию оставила Ким Кардашьян. «Это кольцо — это все! Я люблю вас!» — присоединилась певица Деми Ловато. «Очень-очень счастлива! Люблю вас обоих!» — выразила чувства мать невесты Джоан Гранде.

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Напомним, что у Арианы было множество романов. В 2018 году она встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, с которым также обручилась, но те отношения не дошли до свадьбы. Поклонники певицы надеются, что сейчас она, наконец-таки, нашла свое счастье.

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