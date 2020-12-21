«Роскошный тандем»: Малышева в платье свободного кроя и цвета молока встретилась с Бузовой

Ольга Бузова в последнее время активно снимается в разных проектах. Одним из ее главным достижением стало участие в «Ледниковом периоде». Девушка смогла дойти до полуфинала проекта и побороться за победу. Ей было тяжелее других участников, но она делала все, чтобы впечатлить судей. В декабре у телеведущей рабочий график оказался не менее насыщенный, чем осенью. Она участвует в фотосессиях, выпустила новый клип с Давой и снимается в новогодних передачах.

Как оказалось, на днях Ольга встретилась с Еленой Малышевой. Для такого случая девушка облачилась в мини-платье с подплечниками и пайетками. Броский наряд на запах дополнили колготки и черные туфли-лодочки. Она также сделала пышные локоны и макияж с акцентом на глаза. А вот 59-летняя ведущая шоу «Жить здорово!» предстала в платье свободного кроя молочного оттенка. Наряд с рукавами-буфами скрыл особенности ее фигуры.

«Все, что не случается, все к лучшему. Как мы вам с прекрасной Еленой Малышевой? Роскошный тандем. Скоро вас ждет наш сюрприз в эфире Первого канала. Мы с Еленой желаем вам крепчайшего здоровья. Будьте счастливы, любимы, и самое главное здоровы», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились образом Бузовой. При этом многие удивились такому тандему.

«Милая такая тут, Олечка», «Мама с дочкой», «Кого-то будут лечить», «Это неожиданно», «После закрытия «Дома-2», ваш тандем выглядит интригующе», «Елена вообще не стареет», «Какие люди», — прокомментировали пост подписчики.

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