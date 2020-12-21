«Ох, хороша»: Агата Муцениеце в мокром бикини подразнила поклонников округлой грудью

Агата Муцениеце в последнее время регулярно посещает светские рауты и снимается в разных проектах. Она даже решилась на преображение ради новой роли. Девушка покрасилась и нарастила локоны. Поклонники отмечают, что актриса очень похорошела после развода с Павлом Прилучным. Если первое время звезда «Закрытой школы» сильно переживала, что ее семья разрушилась, то теперь она не скрывает, что открыта для новых отношений.

Недавно Агата уехала в Сочи, где покаталась на лыжах и взобралась на горный склон. При этом девушка выглядела стильно в розовом пуховом комбинезоне. Однако она не перестает скучать по Мальдивам, где отдохнула в начале декабря. В соцсети актриса опубликовала видео, на котором она встречает очередное утро на острове в бассейне. Муцениеце предстала в алом бикини с откровенным лифом. За ее ухом был бутон от цветка.

«Красиво, ты вошла в мою грешную жизнь», — спела звезда, попивая кофе.

Она засветила округлую грудь и изящную ложбинку. Поклонники были сражены красотой девушки. Многие осыпали ее комплиментами.

«Какие формы», «Красотка наша», «Паша, пока, пока», «Агата, какие виды», «И полетела бомба, заблестела молния», «Оттянись на полную», «Очень привлекательная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Примечательно, что в Сочи Агата продолжила заниматься спортом. Она показала, как в топе и лосинах делает разминку. При этом девушка станцевала на камеру. Она блеснула растяжкой, показав шпагат. Артистка также похвасталась подтянутым прессом.

«Ох, хороша, женщина», «Ну как можно быть такой клевой», «Фигурка зачетная», — восхитились поклонники.

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