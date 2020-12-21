«Со стилем»: Анна Михалкова запечатлела подросшую дочку в лимонной юбке и болеро с мехом

Анна Михалкова является дочкой знаменитого режиссера Никиты Михалкова. Она тоже связала свою жизнь с кино. Девушка уже много лет строить карьеру актрисы. В копилке знаменитости десятки работ, включая сериал «Обычная женщина». При этом она также успевает строить личную жизнь. Артистка вырастила двоих сыновей Андрея и Сергея, которые уже учатся в вузах. Теперь она сосредоточила внимание на младшей наследнице Лидии.

Много лет Анна предпочитала не показывать малышку публике. Однако с недавних пор актриса не только не скрывает девочку, но часто делает с ней совместные фото. Михалкова с радостью рассказывает интересные истории, связанные с малышкой. Так, недавно Лидия дала старшему брату самую маленькую конфету из те, что у нее были. Это очень насмешило артистку. А теперь Михалкова начала готовится к Новому году. По всей видимости, наследница звезды сама подобрала себе наряд для праздников.

Накануне Михалкова запечатлела дочку, которая красовалась дома в лимонной длинной юбке, розовой водолазке и черном болеро с фиолетовым мехом. Также девочка дополнила образ меховыми наушниками.

«Со стилем, похоже, определилась…» — написала Анна.

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