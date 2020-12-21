Принц Гарри и Меган Маркл накормят голодающих по всему миру

Новая благотворительная организация принца Гарри и Меган Маркл Archewell Foundation заключила соглашение с World Central Kitchen и ее знаменитым шеф-поваром Хосе Андресом. В рамках сотрудничества они построят ряд центров помощи по всему миру, в которых будут кормить голодающих во время стихийных бедствий.

Примечательно, что эти точки станут своеобразными центрами распределения продуктов питания и средств первой необходимости.

Первый из четырех центров планируют открыть в 2021 году на Карибском острове Доминика, который пострадал от ураганов Мария и Ирма в 2017 году. Второй центр будет построен в Пуэрто-Рико, который также сильно пострадал от стихии.

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Как пишет Reuters, благотворительная организация будет искать поддержки, чтобы построить больше таких центров по всему миру.

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