«Самый добрый и красивый человек»: Кэти Холмс публично призналась в любви молодому бойфренду

Бывшая жена Тома Круза, актриса Кэти Холмс впервые публично обменялась нежностями со своим новым возлюбленным Эмилио Витоло в социальной сети. 18 декабря кинозвезда отметила свой 42-й день рождения, и ее молодой бойфренд опубликовал по этому поводу поздравительный пост в Instagram.

«Самый удивительный, самый добрый и красивый человек. Каждый раз, когда я вижу твое лицо, я улыбаюсь», — написал мужчина, признавшись актрисе в любви. «Спасибо тебе, любовь моя! Я тоже тебя люблю», — ответила Кэти.

Поклонники кинозвезды отмечают, что этот роман женщина не стремится скрывать. Ее часто можно увидеть на улицах Нью-Йорка вместе с Витоло. Как-то она позволила себе даже усесться на колени к своему возлюбленному прямо в ресторане, на глазах у других посетителей.

Поговаривают, что 14-летняя дочь Холмс и Круза, Сури, устала от того, что мама ведет себя по-детски с новым бойфрендом и проводит с ним слишком много времени. Якобы девочка даже хочет переехать к отцу, чтобы не наблюдать за маминым жеманством.

Стоит отметить, что сам Том Круз времени тоже не теряет — на съемках «Миссия невыполнима – 7» он сблизился с актрисой Хейли Этвелл, журналисты подозревают, что у них роман.

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