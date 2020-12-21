«Уже простили их давным-давно»: семья Баталова не держит зла на Дрожжину и Цивина

Дело об имуществе звезды советского кино приостановилось из-за болезни его вдовы и дочери.

Адвокат семьи актера Алексея Баталова Юлия Антонова прокомментировала, почему ее доверители не желают встретиться с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным, чтобы оформить возврат имущества звезды советского кино. По словам юриста, Гитана Леонтенко и ее дочь Мария заболели коронавирусом, поэтому не могут ходить на очные ставки. Когда они оправятся от инфекции, то следственные действия продолжатся полным ходом.

Антонова уверяет, что в данном деле двум сторонам необязательно встречаться — каждая может подписать необходимые документы у нотариуса в свой день, и возврат наследства актера его семье состоится.

Сайт Teleprogramma.pro спросил у юриста, смогут ли вдова и дочь Баталова простить Дрожжину и Цивина за весь этот скандал.

«По-христиански они уже простили их давным-давно и зла не держат. Но это преступление публичное. Поэтому забрать заявление невозможно в силу закона», — ответила Антонова.

Она также добавила, что даже после добровольного возмещения вреда, уголовное преследование не прекращается. Однако такой поступок может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора судом, поэтому вернуть чужое имущество — в интересах оскандалившейся пары Дрожжиной и Цивина.

больше по теме Новая версия: Цивин хотел превратить дачу Баталова в Дом ветеранов кино Такое место было бы очень полезным для проворачивания афер с недвижимостью возрастных артистов.

Напомним, что в отношении супругов заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы проверяют информацию о том, что известная актриса и ее муж-юрист якобы проворачивали аферы по присвоению московских квартир пожилых артистов.

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