«Возможность выразить любовь»: мама Анны Бузовой рассказала о болезни дочери

Не так давно телеведущая Ольга Бузова узнала о том, что ее младшая сестра находилась в тяжелом состоянии. Бизнесвумен Анна Бузова до сих пор восстанавливается после инсульта. Участница проекта «Ледниковый период» помогает родственнице преодолеть последствия болезни. Об этом рассказала мама сестер — Ирина Бузова.

В эфире Первого канала Ирина Александровна заявила, что ее старшая дочь Ольга после несчастия в семье иначе стала относиться к выступлениям в шоу «Ледниковый период».

«Она мне сказала: «Мама, я танцую для Ани». Так что этот проект дал возможность Оле выразить любовь к младшей сестре», — отметила родительница знаменитости.

Отметим, что ранее Анна поблагодарила артистку за дорогие подарки, которые Ольга преподнесла младшей сестре сразу после выписки из больницы. Сейчас девушка чувствует себя гораздо лучше. В преддверии Нового года Анна Бузова поделилась со своими поклонниками рецептом имбирного печенья. А также посоветовала подписчикам чаще практиковать медитации, слушать позитивные аффирмации и просто радоваться общению с близкими.

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