Копия Анджелины Джоли: Ирем Хелваджиоглу стала похожа на актрису

Несмотря на то, что движение бодипозитивщиков набирает популярность во всем мире, люди по-прежнему прибегают к операциям и инъекциям, чтобы исправить «недостатки» внешности. Не стала исключением и звезда многосерийного фильма «Великолепный век» Ирем Хелваджиоглу.

Недавно девушка опубликовала в личном аккаунте фотографии, после которых ее начали сравнивать с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Дело в том, что артистка увеличила губы. Из-за чего фанаты перестали видеть в знаменитости прежнюю Нурбахар-хатун.

Однако у Хелваджиоглу по-прежнему осталось много преданных поклонников, которые оставляют в ее микроблоге только положительные комментарии под снимками.

«Невероятно красивая!», «Великолепная Нурбахар-хатун», «Самая прекрасная девушка на свете!», «Люблю смотреть на Вас», — восхищаются внешностью кумира фанаты.

Напомним, что российские звезды стали более открыто заявлять о своих проблемах с кожей или лишним весом. Пример в этом подают актрисы шоу Comedy Woman — Екатерина Скулкина и Наталья Медведева. Артистки публикую фотографии без косметики. Недавно к ним присоединились певица Вера Брежнева и актриса Лиза Арзамасова.

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