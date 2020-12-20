«Всегда смотрит»: «Ледниковый период» стал любимым шоу Аллы Пугачевой

44-летний артист назвал лучшую пару на проекте по мнению Примадонны.

Избранница Максима Галкина практически перестала появляться на телеэкранах и в социальных сетях. Алла Пугачева полностью посвящает себя детям и дому. И только через своего мужа — телеведущего и комика Максима Галкина- примадонна иногда радует поклонников личными мыслями и замечаниями.

Например, недавно оказалось, что певица является большой поклонницей фигурного катания, а именно проекта «Ледниковый период». Шоу Ильи Авербуха настолько нравится артистке, что Алла Борисовна стала личным консультантом Галкина перед съемками программы «Сегодня вечером» с участниками танцев на льду.

«Алла всегда смотрит, следит, изучает, кто как выступает», — отметил Галкин в эфире Первого канала.

Также артист рассказал, кто из пар больше всего запомнился примадонне.

«Кузьмина катается как профессионал», — передал Максим слова жены.

Телеведущий подчеркнул, что пара Ольги Кузьминой и Александра Энберта особенно радует Пугачеву.

А вот бывший муж Аллы Борисовны — Филипп Киркоров — поддерживает другую пару. Исполнитель болеет за свою коллегу и подругу Ольгу Бузову, которая выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

больше по теме Соловьев в полтора раза увеличил количество подписчиков в Instagram благодаря Бузовой За последний месяц на олимпийского чемпиона по фигурному катанию подписалось 30 тысяч человек.

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