«Всегда смотрит»: «Ледниковый период» стал любимым шоу Аллы Пугачевой

Избранница Максима Галкина практически перестала появляться на телеэкранах и в социальных сетях. Алла Пугачева полностью посвящает себя детям и дому. И только через своего мужа — телеведущего и комика Максима Галкина- примадонна иногда радует поклонников личными мыслями и замечаниями.
Например, недавно оказалось, что певица является большой поклонницей фигурного катания, а именно проекта «Ледниковый период». Шоу Ильи Авербуха настолько нравится артистке, что Алла Борисовна стала личным консультантом Галкина перед съемками программы «Сегодня вечером» с участниками танцев на льду.
«Алла всегда смотрит, следит, изучает, кто как выступает», — отметил Галкин в эфире Первого канала.
Также артист рассказал, кто из пар больше всего запомнился примадонне.
«Кузьмина катается как профессионал», — передал Максим слова жены.
Телеведущий подчеркнул, что пара Ольги Кузьминой и Александра Энберта особенно радует Пугачеву.
А вот бывший муж Аллы Борисовны — Филипп Киркоров — поддерживает другую пару. Исполнитель болеет за свою коллегу и подругу Ольгу Бузову, которая выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.
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