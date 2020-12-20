«Загадала ребеночка»: Алсу рассказала о своей новогодней традиции

Певица Алсу каждую новогоднюю ночь совершает свой ритуал для того, чтобы год вышел удачным и богатым на приятные сюрпризы. Рецептом счастья исполнительница поделилась с порталом Teleprogramma.pro.

Певица рассказала, что во время боя курантов она впитывает бокал шампанского, предварительно добавив к нему пепел от сожженного листочка с заветным желанием.

Алсу уверена, что такой обряд действительно работает:

«Например, когда я загадала встречу со своим мужем. Через два месяца после Нового года мы с Яном познакомились. И еще сбылось, когда я загадала ребеночка».

А вот гороскопам артистка доверяет не совсем. Хотя и редко читает их для того, чтобы узнать что-то новое о своем характере.

«Иногда это дает возможность немного разобраться в себе. Но я не отношусь к такой информации серьезно», — объяснила Алсу.

Однако исполнительница продолжает верить в чудеса, несмотря на возраст. И детям заботливая мамочка старается дарить сказку как можно дольше. Знаменитость рассказала, что ее девочки до восьми лет писали письма Деду Морозу. Она была готова притворяться добрым волшебником, только бы ее дети радовались и улыбались.

«Правда, загаданные желания сбываются не всегда… Но каждый год мне хочется верить в чудо!», — призналась Алсу.

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