«Кудряш!»: Александр Олешко показал редкое архивное фото

Пародист и телеведущий Александр Олешко опубликовал на личной странице фотографию времен своей молодости. Примечательно, что в годы первых ролей и проб в кино артист носил пышную шевелюру.

Олешко разместил кадр, на котром он внимательно смотрит куда-то вдаль. По словам поклонников актера, фото олицетворяет стремления и мысли самого Александра того периода.

«Отражает Ваш характер, душу», — написали подписчики в комментариях под фото.

Сам Александр объяснил, когда и при каких обстоятельствах был сделан снимок. Олешко признался, что в молодости он, как и большинство артистов, вынужден был доказывать свое мастерство. Также актер подчеркнул, что главные роли пришли не сразу.

«Кудряш! Пробы к фильму «Какая чудная игра» Петра Ефимовича Тодоровского. Главного героя не сыграл, но досталась роль кларнетиста с тремя фразами», — отметил Олешко.

Фанаты творчества артиста увидели в молодом Александре других известных личностей, а некоторые и вовсе не узнали кучерявого мальчишку:

«Какая шикарная шевелюра! Не узнала», «Чудненький мальчик», «Кудряшка Сью», «Таки Будулай», «Александр, вы на Сергея Минаева похожи!», «Вылитый Джон Дикон из Queen».

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