Оделась во все темное: Юлия Михалкова отметила закрытие «Дома-2» в ресторане

18 декабря стало известно, что телепроект «Дом-2» на ТНТ закрывается. Ольга Бузова, которая пришла на телестройку в 2004-м году в качестве участницы и задержалась на ней уже в роли ведущей, призналась — ей трудно смириться с мыслью о том, что шоу больше не будет выходить на экранах.

Тем не менее, девушка смогла настроиться на позитивный лад и появилась на дне рождения своего друга в ресторане-яхте «Чайка», сияя лучезарной улыбкой. Ее сопровождал бойфренд Давид Манукян (Дава). Кроме того, вместе с ней в одной компании за столом оказалась Юлия Михалкова.

Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» предстала в заведении во всем темном, примерив черные брюки, водолазку и сапоги, сверху звезда накинула терракотовый жакет. Юлия позировала со своей подругой, тоже одетой во все траурное, для stories Instagram. Обнародованное видео она подписала так: «Отмечаем закрытие Дома-2».

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