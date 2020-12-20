«Хочу зарыться в них»: Чехова подразнила поклонников аппетитным декольте крупным планом

Анфиса Чехова решила в этом году красиво отметить свое 43-летие и улетела вместе со своим другом Эдуардом Демченко в Эмираты.

«Я решила отпраздновать день рождения в пустыне», — сообщила она поклонникам.

Звезда предстала перед фолловерами своего микроблога в секси бикини леопардовой расцветки, наведя камеру крупным планом на свою грудь. Естественно, ее почитатели были ошеломлены таким зрелищем.

«Хочу зарыться в них», «В глаза смотреть невозможно», « И как теперь спасть? Нет! Как жить после этого?», «Какая же вы аппетитная дама, Анфиса, просто суперледи, суперсекси и суперзвезда», «Фигура отпад, конечно же», — написали комментаторы.

К слову, Эдуард, который сопроводил телеведущую в ее отпуске тоже отметил свой день рождения в Дубае. Они вдвоем посетили ресторан, где Чехова устроила зажигательные танцы возле стола.

Смотрите также