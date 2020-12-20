«Как радостно выбирать подарки»: Марина Зудина в двустороннем пуховике предстала на шопинге в ГУМе

Звезда уже вовсю готовится к предстоящему Новому году.

55-летняя Марина Зудина Новый год планирует отметить в Екатеринбурге с друзьями. А сейчас она занята приятными хлопотами.

Актриса, примерив длинный черно-розовый двусторонний пуховик, отправилась в ГУМ за презентами для родственников и приятелей.

«Как радостно идти выбирать подарки для близких и любимых. И неизвестно, кто при этом более счастлив — тот, кто дарит подарки или тот, кто получает их», — порассуждала она в личном блоге.

Отметим, что компанию Марине в поездке составит ее 16-летняя дочь Мария. А вот 25-летний сын Павел останется в Москве, парень снимается в кино, поэтому не сможет поддержать семью. Как рассказывала Зудина, в Екатеринбурге она отмечала Новый год еще при жизни мужа Олега Табакова вместе с ним. Теперь она решила возобновить традицию.

«Там прекрасная большая семья. Есть родительский дом, а рядом живут их дети. Все собираются вместе, жарят шашлыки», — говорила она.

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