Градус повышен: Рудова в нюдовом бикини оголила пышные ягодицы, а Чехова — «сочный» бюст

Актриса и телеведущая в один день поделились откровенными кадрами с отдыха, выставив на всеобщее обозрение прелести фигуры.

С наступлением зимы одни звезды отправились работать. Так Полина Гагарина то и дело посещает новогодние съемки. Но часто артистов решила отдохнуть перед праздниками. Некоторым знаменитостям только остается мечтать об отпуске в теплых краях. Так Наталья Рудова опубликовала фото, сделанное на яхте во время отдыха на море. Она позировала в нюдовом мини-бикини, демонстрируя всю красоту фигуры.

37-летняя актриса приняла чувственную позу, засветил не только узкую талию, но и аппетитные бедра. Она распустила волосы и наслаждалась солнечной погодой.

«А лето мне идет гораздо больше», — отметила девушка.

Рудова регулярно занимается спортом, чтобы держать себе в тонусе. На этот раз ей удалось сразить поклонников своей красотой. «вы идеальны», «Еакая ягодка», «Красотка, фигура просто класс», «Не думал, что такие аппетитные формы у вас, мадам», «Рудова! Да что вы творите!? Не уж то мужчин не жаль?!», «Вам отлично купальник идет!!!! А вы… про лето!», «Сочная», — прокомментировали пост подписчики.

В этот же день вспомнила про отдых Анфиса Чехова. Экс-ведущая передачи для взрослых недавно отдыхала на Мальдивах. Однако новое фото было сделано в парке-отеле «Орловский». Она стояла на песке возле украшенной елки. При этом девушка предстала в леопардовом купальнике. Наряд позволил ей сверкнуть пышным бюстом и подтянутыми бедрами. Анфиса знаменита своей фигурой «песочные-часы».

«Какая фигурка», «Вас фотошопят все время??? Я не верю, что это ваша фигура», «По моему вы хорошеете день то дня, фигура- лучшая в мире!», «Анфиса, вот это талия», «У вас формы настоящей женщины», «Вот так должны выглядеть девушки», «Есть за что подержать», — прокомментировали пост подписчики.

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