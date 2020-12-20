«И это она родила год назад?»: Лопырева в лавандовом бикини обнажила изящную талию

Виктория Лопырева любит путешествовать. В этом году она посетила несколько популярных курортов. Большую часть времени девушка провела в Турции, где каталась на яхте с друзьями и участвовала в фотосессиях. Недавно она побывала в Дубае, куда приехала по работу. Она организовала фестиваль «Матрешка», а также побывала на светском ужине, где блеснула в роскошном вечернем платье. После этого на частном самолете модель улетела с подругами и сыном Марко Лео на Мальдивы.

Лопырева наслаждается тихим и беззаботным отдыхом на райских островах. Она много гуляет, играет с наследником и устраивает себе спа-массажи. Большую часть времени девушка проводит на пляже. Она обожает загорать, поэтому регулярно валяется на шезлонге. Накануне Виктория предстала в лавандовом мини-бикини. Она встала на колени прямо на пляже и стала поправлять бикини. Девушка похвасталась длинными и стройными ногами, а также изящными бедрами и тонкой талией.

37-летняя модель в 2019 году стала мамой. Поклонники поразились тому, в какой форме находится Виктория. Многие осыпали девушку комплиментами. «Ну этот купальник тебе очень идет Виктория, совершенная», «Очень нравится», «Такие изгибы», «Цвет прям мимими! Тебе хорошо», «Много красоток в их купальниках теперь будет», «И это она родила год назад?», «Мисс Совершенство», «Такую идеальную талия и ноги я не видела», — прокомментировали пост подписчики.

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