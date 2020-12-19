«Помолилась о всех»: Анастасия Волочкова в сливочной шубе и меховых сапогах посетила храм

Анастасия Волочкова привыкла к жизни на широкую ногу. Она не скрывает, что много трудилась, чтобы иметь особняк на Рублевке, свою баню, купель, уникальные вещи и картины. Недавно артистка слетала на Мальдивы со своим таинственным возлюбленным Олегом. В недавнем интервью она призналась, что только билеты в эконом-класс ей обошлись в 250 тысяч рублей. При этом балерина намерена вернуться на курорт перед своим юбилеем.

А 19 декабря Анастасия отправилась в храм. Она не скрывает, что любит посещать такие места. В этом году артистка даже поехала Дивеево, где также побывала в церкви. Но потом выяснилось, что одной из знаменитых святых мест закрыто для посещения из-за пандемии. В итоге девушка была оштрафована. На этот раз Волочкова посетила храм, который находится недалеко от ее дома. Она облачилась в сливочную шубу с широкими рукавами и меховые сапоги, которые снова входят в моду. Накануне в таких отметилась Ольга Бузова.

«Поздравляю всех православных с днем Святого Николая Чудотворца. В нашем поселке замечательный Никольский храм. Помолилась о всех. Мира и любви вашим семьям!» — написала звезда.

Она в очередной раз закрыла комментарии к посту, но в фан-аккаунтах хейтеры все рано осудили балерину за ее наряд.

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