«Запеченный гусь нереальный»: Бородина устроила застолье у бабушки с дочками и сыном Омарова

Телеведущая похвасталась, что ее старшая наследница завоевала золотую медаль. Это событие они отметили в семейном кругу.

Ксения Бородина в последние месяцы много работала. Она регулярно ездила на съемки «Дома-2», а также других телепередач. А в выходные девушка устраивала себе культурно-развлекательную программу. Она ходила в театр или виделась подругами. Зачастую компанию ей составляет коллега Ольга Орлова. Но большую часть свободного времени звезда проводит дома с детьми: Теоной и Марусей.

Недавно стало известно, что «Дом-2» закрывают. Телестройку уже не будут показывать в 2021 году на канале ТНТ. Бородина заверила, что признательна этому проекту, но также намекнула, что реали-шоу еще может вернуться на экраны. 19 декабря она отметилась на работе в шелковой рубашке с принтом и кожаной юбке-футляре. Девушка насладилась общение с коллегами и повидалась с Юрием Столяровым — знаменитым визажистом.

В этот день старшая дочка Ксении участвовала в соревнованиях по художественной гимнастике. Девятилетняя Маруся завоевала золотую медаль.

«Мамина девочка. Как же я тобой горжусь! Первое место! Все время говорю ей, потому что ты много работала, потому что трудилась и старалась и главное, это заслужено любовь моя, а она стесняется…» — призналась телеведущая.

Радостное событие они отметили в кругу семьи. Бородина с детьми и мужем Курбаном Омаровым приехала в гости к бабушке. Там была и мама звезды Инна Булатовна. На кухне они разместились за небольшим столом. Девушка попробовала салаты и другие блюда.

«Очень вкусный запеченный гусь, нереальный! Очень крутой», — заявила звезда.

А Курбан отведал пасту болоньезе. Ему наложили целую тарелку еду. «Теща кормит», — отметил он. Также за столом был сын бизнесмена от прошлых отношений Омар. Он тоже насладился домашней едой.

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