«Все счастливы»: девятилетняя внучка Ларисы Долиной сделала стрижку и осветлила пряди

Лариса Долина любит проводить время с семьей. Она весь карантин отдыхала на даче в компании дочки Ангелины и своей подрастающей внучки Александры. При этом артистка также устраивала онлайн уроки для своих студентов. А вот осенью певица вернулась в работе и посетила несколько фестивалей в Крыму. С наступлением декабря она также успела отметиться на «Песне года» и выступить на «Золотом граммофоне».

До главной ночи в году остается меньше двух недель, поэтому многие артисты уже начали готовится к этому событию. Сменила прическу и даже покрасилась девятилетняя внучка Долиной. Мама запечатлела девочку в пышном розовом платье. Теперь локоны Саши едва касаются плеч, а некоторые пряди высветлены.

«Зефирного вам человека с обновленной головушкой в ленту. П.С. Всем кто в теме, сообщаем, все счастливы! Так быстро расти, тьфу на тебя, не расти пожалуйста! И с праздником!» — написала Ангелина.

Многие поклонники восхитились преображением девочки, отметив ее сказочный наряд. «Сашенька чудесная, солнышко! Счастья вам», «Моя девочка любимая», «Мамина и бабушкина радость», «Королевишна растет», «Какая милая девочка растет», «Классная прическа», «Платье прям волшебное», «Как классно ее подстригли», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что накануне также показала свою дочку Мию Полина Гагарина. Певица запечатлела ее у новогодней елки.

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