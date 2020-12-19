«Крысы величиной с котов»: Юлия Ковальчук рассказала о нелюбимом месте в Москве

У певицы Юлии Ковальчук спросили, какие у нее любимые и нелюбимые места в Москве. 38-летняя звезда ответила, что относится к особым трепетом к улице Малой Грузинской, где когда-то снимала квартиру в доме, в котором жил Высоцкий, рядом еще находится католический собор.

А вот ее нелюбимое место связано со страшными воспоминаниями. В начале 2000-ых Ковальчук вместе со знакомыми девушками организовала танцевальный коллектив, но работать себе они могли позволить только в не очень популярных клубах. Одним из таких было заведение на шоссе Энтузиастов. Дорога к нему до сих пор вызывает у певицы дрожь.

«Чтобы до него добраться, нужно было выйти из метро, перейти мусорку с крысами величиной с котов, потом длинные железнодорожные пути и еще километр идти пешком по заброшенным заводам. И все это ночью по три раза в неделю», — рассказала Ковальчук сайту «Москвич».

По словам женщины, изменить маршрут было нельзя, и начинающим танцовщицам эта дорога приносила жуткий стресс. Из-за этого фактора девушки были готовы отказаться от работы, но нужно было как-то зарабатывать.

Сейчас Юлия уже десять лет является загородным жителем. Переехав с мужем в Подмосковье, она привыкла к тихой и спокойной жизни вне мегаполиса и возвращаться в центр столицы ее совсем не тянет.

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