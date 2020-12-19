«Регина, зачем при ребенке?»: Тодоренко в купальнике с откровенным декольте блеснула фигурой

Регина Тодоренко уже два года состоит в браке с Владом Топаловым. Они долгое время скрывали свои отношения. Однако телеведущая чоеталась браком с певцом и подарила ему ребенка — сына Михаила. Теперь влюбленные неразлучны. Минувшей осенью они вместе пришли на шоу «Ледниковый период», но лишь Регина смогла пройти до финала. Девушка после окончания съемок сразу уехала отдыхать с наследником.

Тодоренко теперь проводит время на Бали. Она начала отдых с того, что отправилась на пляж. В соцсети девушка поделилась трогательным фото с сыном. Она облачилась в алый купальник с откровенным декольте. телеведущая блеснула бюстом. Девушка пила кокосовое молоко вместе с малышом, который сидел на лежаке. Малыш заметно подрос за последнее время. Регина похудела за время участия в «Ледниковом периоде».

Поклонники поразились тому, какие у девушки худые руки. При этом многих удивил ее смелый пляжный образ. Нашлись те, кто осудил телеведущую за декольте. «Опять Влад мимо отпуска», «У вас же мальчик, зачем такое декольте», «Как вы похудели», «Регина, зачем при ребенке? Разрез то до пупка», «Ну слишком, правда», «Роскошная мама», Прям похудели, стали краше«, «Фигурка появилась», — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что после родов Тодоренко долго не могла прийти в форму. Она не скрывала, что любит вкусно поесть, но при этом смогла взять себя в руки и заняться спортом.

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