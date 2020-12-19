«Тут слова излишни»: в Сеть попал снимок юной Аллы Пугачевой с короткими волосами

На фанатской страничке певицы и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился красивый снимок яркой исполнительницы из далекой молодости. На фотографии она запечатлена с короткими волосами. На кадре ей примерно двадцать с небольшим лет.

«Тут слова излишни», — гласит подпись под фотографией.

«Вот это красотка!» «Сколько же тут Алле лет?» «Теперь становится понятно, почему ее так любили все мужчины Советского Союза», «Алла, что в молодости, что сейчас – невероятная женщина», — отметили в комментариях пользователи.

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Судя по всему, данная фотография была сделана в начале семидесятых годов, когда Примадонна еще была мало кому известна и только начинала свой длинный и тернистый путь к покорению музыкального Олимпа. Как известно, Примадонна пять раз выходила замуж. И это только ее официальные браки. Также у нее были и гражданские мужья. Сейчас она живет в замке с телеведущим Максимом Галкиным. У них подрастают двое чудесных детей.

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