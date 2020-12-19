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Николай Дроздов признался, что не смотрел «В мире животных» по ТВ

Известный телеведущий вообще привык жить без телевизора.

Николай Дроздов признался, что не смотрел «В мире животных» по ТВ
Николай Дроздов не смотрел свою передачу по собственному желанию. Фото: globallookpress.com

83-летний телеведущий Николай Дроздов дал большое интервью в YouTube-шоу «А поговорить?» В нем ветеран отечественного ТВ признался, что в своей жизни, практически, не смотрел телевизор.

«Мне казалось, это для пенсионеров, для бабушек каких-то, для деток вечером… Ну я считал: зачем взрослому человеку, у которого много интересных дел, смотреть телевизор? — рассказал он.

— Я никогда не смотрел передачу «В мире животных» по собственному желанию. Я не чувствовал необходимости в этом. Мне было интересно ее делать, как продолжение моей педагогической работы в университете».

Дроздов вспомнил, что его пригласили в культовую передачу про животных по рекомендации другого ученого, который из-за занятости не смог прийти на съемки.

Николай Николаевич явился вместо него, спросил, в какую камеру смотреть, и без всякого стеснения начал свою обычную лекцию. Так и стартовала его карьера на ТВ.

Ведущий отметил, что еще с 2011 года, после смерти Юрия Сенкевича, стал думать о том, что с его смертью в «В мире животных» закроется. В итоге в 2019-ом он сам ушел из программы, и она какое-то время выходила без него.

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