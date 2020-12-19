Николай Дроздов признался, что не смотрел «В мире животных» по ТВ

83-летний телеведущий Николай Дроздов дал большое интервью в YouTube-шоу «А поговорить?» В нем ветеран отечественного ТВ признался, что в своей жизни, практически, не смотрел телевизор.

«Мне казалось, это для пенсионеров, для бабушек каких-то, для деток вечером… Ну я считал: зачем взрослому человеку, у которого много интересных дел, смотреть телевизор? — рассказал он. — Я никогда не смотрел передачу «В мире животных» по собственному желанию. Я не чувствовал необходимости в этом. Мне было интересно ее делать, как продолжение моей педагогической работы в университете».

Дроздов вспомнил, что его пригласили в культовую передачу про животных по рекомендации другого ученого, который из-за занятости не смог прийти на съемки.

Николай Николаевич явился вместо него, спросил, в какую камеру смотреть, и без всякого стеснения начал свою обычную лекцию. Так и стартовала его карьера на ТВ.

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Ведущий отметил, что еще с 2011 года, после смерти Юрия Сенкевича, стал думать о том, что с его смертью в «В мире животных» закроется. В итоге в 2019-ом он сам ушел из программы, и она какое-то время выходила без него.

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