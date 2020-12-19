Любвеобильный киногерой: Тому Крузу приписывают роман с очередной партнершей по фильму

На съемках «Миссия невыполнима - 7» актер сблизился с Хейли Этвелл, которая на 20 лет младше него.

Голливудский актер Том Круз известен своими романами с партнершами по фильмам. Можно сказать, что этот мужчина ни одной красотки не пропустит, если снимается с ней в кино. И, похоже, он не собирается останавливаться! Сейчас 58-летний мачо уже несколько месяцев работает над боевиком «Миссия невыполнима — 7», в котором его новом партнершей стала 38-летняя Хейли Этвелл. Так вот, у британских журналистов появились основания полагать, что и эта женщина уже стала для Круза больше, чем просто коллега.

«Том и Хейли поладили с первого дня съемок. Самоизоляция и все связанные с ней трудности еще больше сблизили их, и они стали практически неразлучны, — говорит источник издание The Sun со съемочной площадки. — Они встречались в нерабочее время, и она была в его лондонской квартире. Они прекрасно ладят, и оба кажутся очень счастливыми».

По сюжету фильма, в одном из эпизодов персонажи Круза и Этвелл прикованы друг к другу наручниками. Слухи о романе подогрели фотографии папарацци, на которых видно, что между съемок данной сцены актеры, будучи в наручниках, еще и держаться за руки. Кстати, у Хейли сейчас официально нет возлюбленного, так почему бы ей не закрутить роман с голливудским красавчиком?

Напомним, недавно Том Круз стал участником скандала, накричав на сотрудников съемочной бригады, не соблюдавших социальную дистанцию. Киноиндустрия разделилась во мнениях: одни уверены, что режиссер правильно делает, строго соблюдая дисциплину на площадке, другим не понравилось, что он позволил себе нецензурные выражения в адрес своих подчиненных.

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