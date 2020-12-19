«Ценю мудрость, изящество и красоту»: Кристина Агилера высказалась о возрасте в день 40-летия

18 декабря исполнилось 40 лет популярной американской певице Кристине Агилере. Она известна, как одна из самых коммерчески успешных исполнителей в мире и щедрый меценат, а еще у нее особое отношение к возрасту, которое женщина показа в своем посте, посвященном юбилею.

«Дорогие 40! Какая прекрасная идея не просто «разменять» 40, но и прибыть в 40! — написала звезда. — В обществе принято негативно относиться к старению, но я всегда принимала его! Я вечно старая душа и ценю мудрость, изящество и красоту, которые приходят с каждым новым годом жизни».

Певица добавила, что не раз слышала о том, что лучшие моменты в жизни происходят именно после сорока, и верит, что у нее будет так же. По словам Кристины, сейчас ее окружают верные друзья и надежная команда, а еще она души не чает в своих детях, поэтому уверенно готовится к светлому будущему.

Напомним, у Агилеры есть 12-летний сын и 6-летняя дочь от разных мужчин. Она является обладательницей пяти премий «Грэмми» и шесть лет она была наставником в американской версии шоу «Голос».

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