«С юбилеем, мама!»: Мишель Серова поздравила с днем рождения свою «вечно юную» родительницу

Мастер спорта по акробатической гимнастике Елена Стебенева находится в свои 45 лет просто в отличной форме.

Дочь музыканта Александра Серова Мишель в Instagram тепло поздравила свою маму Елену Стебеневу с 45-летием. Она разместила снимок родительницы, на котором женщина сидит за праздничным столом в шикарном черное вечернем платье. «С юбилеем, мама!» — подписала девушка кадр.

Надо отметить, что в свои 45 лет бывшая жена Александра Серова, которая является мастером спорта по акробатической гимнастике, находится в отличной форме.

«Какая красивая у вас мама. С днем рождения», — отметила в комментариях актриса Ольга Кабо. «У вас мама такая красивая. И сразу видно, что она хороший человек. Счастья ей и здоровья», «Шикарная женщина», — написали другие пользователи.

Напомним, что Александр Серов и Елена Стебенева прожили в браке 19 лет. Их дочь Мишель появилась на свет в 1993 году. В этом году Мишель сделала своих родителей бабушкой и дедушкой. У нее родилась дочь Мия.

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