«Когда был Вова маленьким»: снимок крохотного Машкова у матери на руках взорвал Сеть

На страничке в Instagram режиссера и актера Владимира Машкова появились снимки, на которых он запечатлен в детстве. На кадрах также можно увидеть его маму Наталью Ивановну Никифорову. Как известно, Машков обожал свою родительницу, которая ушла из жизни в 1986 году. Ей было всего 59 лет.

«Когда Вова был маленьким. Приятных выходных, товарищи!» Владимир Машков

«На маму свою он очень похож», «Я вообще Машкова обожаю как актера как мужика. Талант, сила, красота, брутальность. Типаж мужчины — бомба. А голос какой», «Как прекрасно детство, старое фото. Вы очень похожи на маму. Чувствуется — сильная женщина. Здоровья вам и радости», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мама Владимира Машкова долгие годы работала режиссером Новокузнецкого кукольного театра. Она в совершенстве знала несколько иностранных языков. Женщина умерла от сердечного приступа. Отец Машкова пережил жену всего на год. Ее смерть подкосило его здоровье. Родители режиссера похоронены в Новокузнецке.

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