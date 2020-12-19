«Вопрос про Мальдивы, а не про сына»: Иван Новосельцев вышел на связь с брошенной женой

Оставшаяся одна с ребенком жена футболиста Ивана Новосельцева рассказала, что получила от мужа первое за два месяца сообщение. По словам баскетболистки Катерины Новосельцевой (Кейру), защитник ФК «Сочи» неожиданно написал ей, предложив вместе отдохнуть на Мальдивах. И это после скандала с расставанием, который тянется уже почти два года. Но 32-летняя спортсменка возмущена другим фактом.

«Я недоумевала, ведь это первое его сообщение за два месяца, и это вопрос про Мальдивы, а не про сына! За это время он ни разу не спросил о ребенке, как у него дела, как он развивается, здоров ли он», — пишет Катерина в Instagram.

Позже адвокат объяснил молодой маме, в чем может быть причина такого поведения Новосельцева: из-за долга Ивана в несколько десятков миллионов рублей, он не может вылететь за пределы России. Но якобы, если жена даст ему добро, то с него снимут ограничения. Сейчас для футболистов это особенно важно, так как у них начинается месяц отпуска.

На фоне этого случая Новосельцева вспомнила, как в прошлом году ее муж летал отдыхать в Эмираты, в то время как она с ребенком на руках ломала голову, как оплатить квартиру и еду.

Напомним, история этой пары начиналась очень красиво. В 2015 году Иван сделал предложение своей возлюбленной прямо на футбольном поле после выигранного матча. Пара выглядела очень счастливой.

Но в 2019-м, когда стало известно о беременности Катерины, выяснилось, что супруг ушел от нее и переписал семейное имущество на свою мать. Родив сына, спортсменка подала на алименты, но суд постановил выплачивать ей всего по 20 тысяч рублей в месяц.

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