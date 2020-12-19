«Беззубое счастье»: поклонники пришли в восторг от фото Лизы Галкиной с накрашенными глазами

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лизы появился красивый снимок девочки, которая, как известно, в этом году пошла в первый класс.

На фотографии Лиза Галкина улыбается во весь рот. При этом можно увидеть, что у нее выпали несколько молочных зубов. Кроме того, девочка при макияже. У нее, к примеру, накрашены глаза.

«Маленькое чудо», «Беззубое счастье», «Зачем нашу милую девочку накрасили? Она итак красавица», «На маму очень сильно похожа», «Лизонька, ты просто чуда. Успехов тебе в школе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лиза Галкина и ее братик Гарри появились в звездной семье в 2013 году. У девочки в соцсетях сразу несколько фанатских страничек. Причем на нее подписаны большое количество пользователей. Дети в семье Примадонны растут настоящими красавцами.

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