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Юлия Ефимова похвасталась идеальной загорелой фигурой в черном купальнике на пляже

Прославленная российская пловчиха находится в идеальной форме.

Юлия Ефимова похвасталась идеальной загорелой фигурой в черном купальнике на пляже
Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/

Многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в сторис Instagram разместила красивый кадр со своего отдыха на море. Звезда похвасталась своей идеальной загорелой фигурой в черном купальнике. При этом вызывают восхищение ее упругие ягодицы, которые никого не могут оставить равнодушным.

Юлия Ефимова
Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/

Один из фанатов задал звезде плавания провокационный вопрос, почему на ее страничке стало так мало снимков в купальниках. На это Юлия Ефимова ответила в свойственной ей юмористической манере: «Ну зима все-таки. Холодно».

Напомним, что Юлия Ефимова уже много лет живет и тренируется в Америке. При этом она всегда подчеркивает, что любит родную страну, в которую порой приезжает на каникулы и в межсезонье.

В этом году Ефимова должна была выступить на летней Олимпиаде, но главный старт четырехлетия был перенесен на год из-за пандемии. В следующем году фанаты будут ждать ее на Играх в японском Токио.

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