Юлия Ефимова похвасталась идеальной загорелой фигурой в черном купальнике на пляже

Многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в сторис Instagram разместила красивый кадр со своего отдыха на море. Звезда похвасталась своей идеальной загорелой фигурой в черном купальнике. При этом вызывают восхищение ее упругие ягодицы, которые никого не могут оставить равнодушным.

Один из фанатов задал звезде плавания провокационный вопрос, почему на ее страничке стало так мало снимков в купальниках. На это Юлия Ефимова ответила в свойственной ей юмористической манере: «Ну зима все-таки. Холодно».

Напомним, что Юлия Ефимова уже много лет живет и тренируется в Америке. При этом она всегда подчеркивает, что любит родную страну, в которую порой приезжает на каникулы и в межсезонье.

В этом году Ефимова должна была выступить на летней Олимпиаде, но главный старт четырехлетия был перенесен на год из-за пандемии. В следующем году фанаты будут ждать ее на Играх в японском Токио.

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