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«Покраситься обратно в белый или нет?»: красавчик-сын Рыбина и Сенчуковой хочет сменить имидж

Василий спросил совета у своих подписчиков.

«Покраситься обратно в белый или нет?»: красавчик-сын Рыбина и Сенчуковой хочет сменить имидж
Василий Рыбин. Фото: instagram.com/basil_r_official/

Красавчик-сын музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий в Instagram спросил совета у своих подписчиков. Молодой человек обратился к пользователям за помощью. Судя по всему, он хочет в недалеком будущем кардинально сменить имидж.

«Покраситься обратно в белый или нет?»

Василий Рыбин

«Боже! Иисус во плоти!», «Не надо. Тебе итак очень классно», «Не надо портить красоту», Нет, так лучше. Вы очень красивы по-мужски. В вас есть шарм мужской. У вас свой неповторимый стиль, вообще ничего не надо менять! Все супер», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в этом году Василию Рыбину исполнился 21 год. Он учится уже несколько лет во МГИКЕ на режиссера театральных представлений. При этом сын звезд делает успехи в музыке. Он записывает альбомы, о которых рассказывает в социальных сетях своим подписчикам. Не исключено, что скоро на отечественной эстраде загорится еще одна яркая звездочка.

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