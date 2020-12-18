«Здесь мне пять лет»: Водонаева показала, как выглядела во времена посещения садика «Ручеек»

Модель Алена Водонаева в Instagram поделилась фотографией времен своего посещения детского садика «Ручеек» в Тюмени. На кадре она запечатлена в пятилетнем возрасте.

«Несколькими постами ранее выкладывала фото у зеркала. Вот откуда идею позаимствовала. Здесь мне пять лет. Нос еще без горбинки». Алена Водонаева

«Какая вы на этом снимке хорошенькая», «Этот взгляд можно узнать из тысячи», «Алена, у вас природная красота», «Вот где искренность в глазах, потому что в то время развивались люди, а не машины и технологии», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алена Водонаева получила широкую известность благодаря проекту «Дом-2». Она была одной из первых, кто попал на популярную телестройку. В беседах с журналистами она не раз отмечала, что ей предлагали вернуться на проект, но девушка отвечала всегда отказом. Ей не нравится то, что сейчас там происходит.

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