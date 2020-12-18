Джиллиан Андерсон рассталась с создателем сериала «Корона» после четырех лет отношений

Звезда «Секретных материалов», 52-летняя Джиллиан Андерсон рассталась с мужчиной, отношения с которым длились четыре года. Речь идет о 57-летнем сценаристе Питере Моргане, который является создателем популярного сериала Netflix «Корона». Как известно, актриса сыграла в четвертом сезоне данной картины роль «железной леди» Маргарет Тэтчер.

Издание Daily Mail пишет, что эта звездная пара была одной из самых ярких в британском шоу-бизнесе. Они поддерживали друг друга в работе и карьере, часто появлялись вместе на премьерах и церемониях вручения наград. Расстаться Морган и Андерсон решили мирно, без скандалов.

В качестве причины журналист указывает, что отношения пары просто исчерпали себя. У мужчины и женщины слишком много работы и вдобавок есть дети от предыдущих браков. Но даже будучи «не вместе», актриса и сценарист остаются хорошими друзьями.

Добавим, что кроме «Короны» Андерсон засветилась еще в популярных сериалах «Половое воспитание» и «Американские боги», а также в британской экранизации романа Льва Толстого «Война и мир».

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