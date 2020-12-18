Экс-возлюбленная Эмина вышла в свет в платье ультрамаринового цвета с инкрустацией

Эмин Агаларов в этом году снова развелся с женой. На этот раз бизнесмен оставил Алену Гаврилову, с которой прожил меньше двух лет вместе. Причину развода он так и не озвучил, отметив, что просто не видел смысла сохранять семью ради брака. У них есть общая дочка Афина, которой скоро исполнится два года. Девочка живет с мамой, но артист регулярно ее навещает и берет с собой на работу или в гости.

Алена переехала в просторный дом, который ей купил Эмин. Там она все обустроила для проживания с ребенком. Также у нее есть 13-летний сын от известного миллиардера Рустама Тарико. На днях девушка провела день с дочкой. Они резвились в снегу и катались с горки. А вот 17 декабря Гаврилова решила выйти в свет. Она отправилась в ресторан, где прошел банкет и выступили артисты с музыкантами.

Для такого случая бывшая возлюбленная Эмина выбрала элегантный наряд. Она предстала на публике в атласном платье ультрамаринового цвета с рукавами-фонариками. Наряд был инкрустирован камнями и стразами. Девушка сделала укладку с прямыми локонами и макияж с алой помадой.

«Все новое — это хорошо забытое старое», — загадочно написала она.

Многие поклонники были сражены ее вечерним аутфитом, одарив девушку комплиментами. «Будучи девушкой, я вами любуюсь», «Алена, какая же вы красивая. Не устаю смотреть на ваши фото», «Элегантность — это красота, благородная простота, строгость, хороший крой, изящество, чистота линий, некий аристократизм в одежде, изысканность», «Какой у вас красивый браслет!», «Жаль, что рядом нет Эмина», — прокомментировали пост подписчики.

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